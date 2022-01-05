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Dumlupınar çalışmalara başladı

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Dumlupınar çalışmalara başladı
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AKSA Süper Lig’de ilk devrede istikrarsız bir çizgi çizen ve istediği sonuçları alamayan Yonpaş Dumlupınar takımı, ikinci devreye yönelik ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Yonpaş Dumlupınar, teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde ilk antrenmanını Mağusa’dakiYonpaş Arena’da gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların antrenmanında futbolcuların hırslı oldukları görüldü.
 
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