Dumlupınar, Ardalar ile kazandı

Futbolda kulüplerin alt yapı antrenmanları devam ederken, takımlar antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapıyorlar.

Yonpaş Dumlupınar U17 Takımı ile Yenicami U17 Takımı da hazırlık maçında karşılaştılar. Dumlupınar antrenman sahasında oynanan maçı Yonpaş Dumlupınar U17 Takımı 2-0 kazandı. Yonpaş Dumlupınar U17 Takımının gollerini Arda Yatman ve Arda Bayram kaydettiler.

