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Dumlupınar Akademi yeniden başlıyor

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Dumlupınar Akademi yeniden başlıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin aldığı karar uyarınca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu antrenmanları durdurma kararı almıştı.
Geçen süreç içerisinde futbol akademileri de antrenman yapmazlarken, Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin antrenman izni vermesi ile birlikte Yonpaş Dumlupınar Akademi’de de antrenmanlar yeniden başlayacak.
Yonpaş Dumlupınar Akademi yeniden antrenmanları başlatma kararı alırken, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren Kış dönemi antremanlarını başlatacak.
 
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