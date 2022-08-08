Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası'nın ikinci ayağı gerçekleşti

Baklava Atölyesi sponsorluğunda 7 Ağustos, Pazar günü gerçekleşen Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ikinci ayağı başarıyla tamamlandı.
Baklava Atölye yetkilileri tarafından ödüllerin verilmesi ile son bulan etkinliğe Miracle Değirmenlik Akademi, Çetinkaya Akademi, Gençler Birliği Akademi ve Dumlupınar Akademi 2012 grupları katıldı.
Serinin üçüncü ayağı iki hafta sonra gerçekleşecek.
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