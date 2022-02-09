Dumdum devam, Göçmen tamam

Yonpaş Dumlupınar konuk ettiği Göçmenköy’ü maçın 2. yarısında Berk ve Eray’ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Cem Öksüzoğulları

Y. DUMLUPINAR: Türkkan Delideniz, İsmail Tırlık (Dk.90 Tahsin Kaya), Olcay Aykut, Mehmet Gürbıyık, Berke Zorba, Mert Güçlücan (Dk.63 Burak Karabacak), Berk Büyükkal, Emre Soytürk, JonathanWeston, Eray Vudalı, Turgut Kaan Çoban

GÖÇMENKÖY: Ali Duvarcı, Reşit Erişik (Dk.61 Mehmet Göçben), Cemal Yaşınses, Arda Sözcü (Dk.82 Mahmut Amasyalı), Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız, Burak Sarıkaya, Hüseyin Taşçı, Mevlüt Önal (Dk.87 Umut Göktaş), BadaraSylla, Mahmut İneci

GOLLER: Dk.77 Berk Büyükkal, Dk.81 Eray Vudalı (Yonpaş Dumlupınar)



NicosiaGroup Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Yonpaş Dumlupınar ile Göçmenköy karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan maçın ilk devresi golsüz sona ererken Dumlupınar ikinci yarıda bulduğu gollerle Göçmenköy’ü 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı kırmızılı ekibe turu getiren golleri 77. dakikada Berk Büyükkal ve 81. dakikada Eray Vudalı rakip filelere gönderdi. Bu sonuçla Dumlupınar adını çeyrek finale yazdırırken, Göçmenköy kupanın dışında kalmış oldu.

