Dum-Dum’un gözü 2. lik’te

Lefke’yi mağlup eden Yonpaş Dumlupınar, yenilmezlik serisini altı maça çıkardı

Dr. Fazıl Küçük StadıHüseyin Özkan*, Mehmet Ekşici**, Özal Çağlayan**: Türkkan, Turgut, Olcay, Emre , Burak (İsmail Tırlık), Mehmet , Berke, Berk (Tahsin), Eray,( Oladimeji), Mehmet Altın ( İsmail), Jonathan Weston.Mehmet Özeralp, Mustafa, Aykut Esmeraslan, Yakup, Rahmi, Semih, Yılmaz, Armstrong Chidi, Umut,(Yılmaz), Kasım, Mehmet ( Tuncay)Dk.47 (P) Jonathan Weston, Dk.43 Mehmet Altın, Dk.90+4 Oladimeji Adewole (Y. Dumlupınar) – Dk.60 Kasım Tağman (Lefke)AKSA Süper Lig’in 27. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Lefke karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan Dumlupınar, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Konuk Lefke 2-1 geride olduğu 72. dakikada kazandığı penaltı atışından Kasım Tağman ile yararlanamadı.Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada penaltıdan Jonathan Weston, 43. dakikada Mehmet Altın ve 90+4. dakikada Oladimeji Adewole kaydetti. Lefke’nin tek sayısını 60. dakikada Kasım Tağman rakip filelere gönderdi.Bu sonucun ardından Dumlupınar puanını 47 yaparken, Lefke 43 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Dumlupınar, Mesarya’ya konuk olacak. Lefke ise Merit Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.