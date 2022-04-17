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Dum-Dum’un gözü 2. lik’te

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Lefke’yi mağlup eden Yonpaş Dumlupınar, yenilmezlik serisini altı maça çıkardı

Dum-Dum’un gözü 2. lik’te
STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı
HAKEMLER: Hüseyin Özkan*, Mehmet Ekşici**, Özal Çağlayan**
Y. DUMLUPINAR: Türkkan, Turgut,  Olcay, Emre ,  Burak (İsmail Tırlık), Mehmet , Berke, Berk (Tahsin), Eray,( Oladimeji), Mehmet Altın ( İsmail), Jonathan Weston.
LEFKE:Mehmet Özeralp, Mustafa, Aykut Esmeraslan, Yakup, Rahmi, Semih, Yılmaz, Armstrong Chidi, Umut,(Yılmaz), Kasım, Mehmet ( Tuncay)
GOLLER: Dk.47 (P) Jonathan Weston, Dk.43 Mehmet Altın, Dk.90+4 Oladimeji Adewole (Y. Dumlupınar) – Dk.60 Kasım Tağman (Lefke)
 
AKSA Süper Lig’in 27. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Lefke karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanan Dumlupınar, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Konuk Lefke 2-1 geride olduğu 72. dakikada kazandığı penaltı atışından Kasım Tağman ile yararlanamadı.
Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada penaltıdan Jonathan Weston, 43. dakikada Mehmet Altın ve 90+4. dakikada Oladimeji Adewole kaydetti. Lefke’nin tek sayısını 60. dakikada Kasım Tağman rakip filelere gönderdi.
Bu sonucun ardından Dumlupınar puanını 47 yaparken, Lefke 43 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Dumlupınar, Mesarya’ya konuk olacak. Lefke ise Merit Alsancak Yeşilova’yı ağırlayacak.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 27 20 2 5 74 31 43 62
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 27 14 9 4 56 35 21 51
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 27 14 5 8 50 27 23 47
4. Doğan Türk Birliği 27 12 8 7 45 35 10 44
5. Lefke TSK 27 11 10 6 37 30 7 43
6. Gönyeli SK 27 12 7 8 37 31 6 43
7. Yenicami AK 27 11 8 8 56 34 22 41
8. Cihangir GSK 27 11 8 8 48 43 5 41
9. Mesarya SK 27 12 4 11 35 23 12 40
10. Göçmenköy İYSK 27 11 5 11 34 36 -2 38
11. Küçük Kaymaklı TSK 27 9 10 8 35 32 3 37
12. Türk Ocağı Limasol 27 10 5 12 33 43 -10 35
13. Hamitköy ŞHSK 27 9 5 13 34 41 -7 32
14. Baf Ülkü Yurdu 27 5 7 15 19 51 -32 22
15. Binatlı YSK 27 4 4 19 25 66 -41 16
16. Girne Halk Evi 27 1 3 23 22 82 -60 6
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