Dum-Dum tam gaz

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Ali Akçınar, Cem Öksüzoğluları
Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Berke, Mehmet Altın, Tahsin, Adewole, Emre, Weston, Eray, Burak, Turgut Kaan
M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin, Eyüp, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi, Bill Osman
Goller: Dk 56 Mejdi (Kendi kalesine) Dk 90 Weston (Y.Dumlupınar)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Y.Dumlupınar - MAY maçında kazanan ev sahibi takım oldu.
İlk devrede iki takım adına yaşanan net pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Mejdi’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın son dakikalarında kontra ataklarla rakip kaleye gelen Mağusa temsilcisi Weston ile farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla Y.Dumlupınar 43 puana yükseldi.
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