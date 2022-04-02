Dum-Dum tam gaz

Yonpaş Dumlupınar, güçlü rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşadı

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Ali Akçınar, Cem Öksüzoğluları

Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Berke, Mehmet Altın, Tahsin, Adewole, Emre, Weston, Eray, Burak, Turgut Kaan

M.A.Yeşilova: Kemal, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Chibuzor, Yasin, Eyüp, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi, Bill Osman

Goller: Dk 56 Mejdi (Kendi kalesine) Dk 90 Weston (Y.Dumlupınar)



Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Y.Dumlupınar - MAY maçında kazanan ev sahibi takım oldu.

İlk devrede iki takım adına yaşanan net pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Mejdi’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın son dakikalarında kontra ataklarla rakip kaleye gelen Mağusa temsilcisi Weston ile farkı ikiye çıkardı. Bu sonuçla Y.Dumlupınar 43 puana yükseldi.



