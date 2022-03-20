Dum-dum kurşunları ligde yakıyor

Konuk olduğu Göçmenköy’ü mağlup eden Yonpaş Dumlupınar, ligde son dört maçında üçüncü galibiyetini aldı

Stad: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre ÇevikdalGöçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit, Fikret, Hüseyin Sadıklar, Cemal, Burak, Mahmut Amasyalı, Umut, Mevlüt, Mehmet Göçben, Mahmut İneciY.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Burak, Mehmet Altın, Tahsin, Adewole, Emre, Weston, ErayGoller: Dk 40 -44 Fikret Yağcıoğlu (Göçmenköy) Dk 13 Weston Dk 41 Mehmet Altın Dk 69 Eray Vudalı Dk 87 Turgut Kaan Çoban (Y.Dumlupınar)Aksa Süper Lİgi 23. hafta maçında Dumlupınar deplasmanda Göçmenköy takımını 4-2 mağlup etti. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan taraf 4-2’lik skorla Dumlupınar oldu.Ligde son dört maçında üçüncü galibiyetini alan Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Weston , 41. dakikada Mehmet Altın, 69. dakikada Eray Vudalı ve 87. dakikada Turgut Kaan Çoban kaydetti. Göçmenköy’ün maçtaki sayıları 40 ve 41. dakikalarda penaltılardan Fikret Yağcıoğlu tarafından kaydedildi. Göçmenköy’de Mevlüt Önal 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını on kişi bıraktı. Puanını 37 yapan Dumlupınar ligde gelecek hafta Türk Ocağı’na konuk olacak. 32 puanda kalan Göçmenköy ise Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına gidecek.