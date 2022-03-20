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Dum-dum kurşunları ligde yakıyor

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Konuk olduğu Göçmenköy’ü mağlup eden Yonpaş Dumlupınar, ligde son dört maçında üçüncü galibiyetini aldı

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Dum-dum kurşunları ligde yakıyor
Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit, Fikret, Hüseyin Sadıklar, Cemal, Burak, Mahmut Amasyalı, Umut, Mevlüt, Mehmet Göçben, Mahmut İneci
Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet Gürbıyık, Berke, Burak, Mehmet Altın, Tahsin, Adewole, Emre, Weston, Eray
Goller: Dk 40 -44 Fikret Yağcıoğlu (Göçmenköy) Dk 13 Weston Dk 41 Mehmet Altın Dk 69 Eray Vudalı Dk 87 Turgut Kaan Çoban (Y.Dumlupınar)
 
Aksa Süper Lİgi 23. hafta maçında Dumlupınar deplasmanda Göçmenköy takımını 4-2 mağlup etti. İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan taraf 4-2’lik skorla Dumlupınar oldu.
Ligde son dört maçında üçüncü galibiyetini alan Dumlupınar’a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Weston , 41. dakikada Mehmet Altın, 69. dakikada Eray Vudalı ve 87. dakikada Turgut Kaan Çoban kaydetti. Göçmenköy’ün maçtaki sayıları 40 ve 41. dakikalarda penaltılardan Fikret Yağcıoğlu tarafından kaydedildi. Göçmenköy’de Mevlüt Önal 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını on kişi bıraktı. Puanını 37 yapan Dumlupınar ligde gelecek hafta Türk Ocağı’na konuk olacak. 32 puanda kalan Göçmenköy ise Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına gidecek.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 23 16 2 5 58 24 34 50
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 23 11 9 3 48 32 16 42
3. Doğan Türk Birliği 23 11 7 5 39 28 11 40
4. Lefke TSK 23 10 9 4 32 21 11 39
5. Gönyeli SK 23 11 6 6 33 23 10 39
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 23 11 4 8 42 26 16 37
7. Küçük Kaymaklı TSK 23 9 8 6 31 24 7 35
8. Mesarya SK 23 10 4 9 27 19 8 34
9. Cihangir GSK 23 9 7 7 39 36 3 34
10. Yenicami AK 23 8 8 7 40 31 9 32
11. Göçmenköy İYSK 23 9 5 9 29 33 -4 32
12. Türk Ocağı Limasol 23 9 5 9 28 35 -7 32
13. Hamitköy ŞHSK 23 8 5 10 31 33 -2 29
14. Baf Ülkü Yurdu 23 3 6 14 17 48 -31 15
15. Binatlı YSK 23 2 4 17 17 51 -34 10
16. Girne Halk Evi 23 1 3 19 20 67 -47 6
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