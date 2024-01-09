Düello’yu Çetinkaya kazandı

Devre arası hazırlıklarını Acapulco’da sürdüren Miracle Karşıyaka bugün hazırlık karşılaşmasında Çetinkaya ile karşılaştı. Beş golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Çetinkaya oldu. Çetinkaya’nın gollerini Ernest(2) ve Yasin kaydederken, Miracle Karşıyaka’nın gollerini Mustafa Süzgen ve denemede olan yabancı futbolcu Eric kaydetti.

