Düello’yu Çetinkaya kazandı

Devre arası hazırlıklarını Acapulco’da sürdüren Miracle Karşıyaka bugün hazırlık karşılaşmasında Çetinkaya ile karşılaştı. Beş golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 3-2’lik skorla Çetinkaya oldu. Çetinkaya’nın gollerini Ernest(2) ve Yasin kaydederken, Miracle Karşıyaka’nın gollerini Mustafa Süzgen ve denemede olan yabancı futbolcu Eric kaydetti.
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