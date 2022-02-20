Düellonun kazananı yok

Aksa 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme hedefinde olan Gençler Birliği ile bölge takımı Mormenekşe’nin zorlu mücadelesinde 2-2’lik skorla taraflar birer puanı paylaştı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

L.Gençler Birliği: Ali, Osman, Kadir(Bülent), Berk, Mehmetali, İsmet, Beşir Ndiaye, Yıldıray, Cenker (Ahmet Yalçın), Ahmet Kara, Sertan.

Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Fetin, Aykut, Sabri, Hüseyin(Ertan), İrfan, Aziz, Mehmet(Gökay), Rıdvan(Yunus), Süleyman.

Goller: Dk. 15 Sertan ve Dk 85 Yıldıray(Pen.) (G. Birliği), Dk. 69 Ertan ve Dk. 75 Süleyman (Mormenekşe)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 19. haftasında lider Çetinkaya’nın takipçilerinden Gençler Birliği konuk ettiği Mormenekşe karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapamasına karşın ikinci devrede 2-1 geriye düştü ancak son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Oyuna iyi başlayan Gençler Birliği oldu.

Dk. 15 Gençler Birliği atağında Ahmet Kara Mormenekşe ceza yayı üzerinde topla buluşarak sert vurdu. Kaleci Mehmetsalih’ten dönen topu takip eden Sertan topu ayağıyla ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 42 Mormenekşe atağında Rıdvan sağ kanattan G.Birliği ceza alanına girdi. Rıdvan’ın ortaya kestiği topa Süleyman’dan önce G.Birliği defans ayak koyarak golü önledi.

İkinci devreye konuk Mormenekşe atak başladı.

Dk. 54 Hızlı gelişen G. Birliği atağında soldan topla birlikte Mormenekşe ceza sahasına giren Ahmet topu müsait pozisyonda olan Cenkay'a bıraktı. Cenkay da gelişine bir vuruş yaptı. Ancak top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 62 Mormenekşe defansından ileriye gönderilen topu Gençler Birliği defansı uzaklaştırmak istedi ancak kısa düşen topla buluşan Süleyman'ın şutunda top az farkla auta gitti.

Dk. 70 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topa oyuna yeni giren Ertan Menekşeli kafayı koyarak tağlarla buluşturdu. 1-1

Dk. 76 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla G. Birliği defansının arkasına sarkan Süleyman sağ çaprazdan şutunda topu kalecinin altından ağlarla buluşturdu. 1-2

Dk.79 G. Birliği atağında ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Sertan güzel bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Mehmetsalih topu kornere çeldi.

Dk.85 Hızlı gelişen G. Birliği atağında orta alandan defans arkasına atılan topa hareketlenen Ahmet Kara topla buluştuğu anda kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak kaleciyi geçmek isterken kalecinin çarpması sonucu yerde kalınca yan hakemin uyarısıyla hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Yıldıray topu ağlarla buluşturdu.2-2



