Düelloda puanlar paylaşıldı

Yalova ile Maraş arasında play-out hattını yakından ilgilendiren maçta 8 gol atılırken, kazanan çıkmadı. Geriye düştüğü maçta 2 farkı yakalayan Maraş uzatmanın son 2 dakikasında 2 puanı bıraktı. Yalova ise mutlak kazanmak istediği maçta 1 puana razı oldu

Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Cem Öksüzoğulları, Müftah Bayraktar

Yalova: Hüseyin Hanalp, Hakan Demir, Selçuk, Mehmet Kum, Ahmet (70.Dk Yasin), İltaç, Sergülen, Erce (90.Dk Erkan), Civan (70.Dk Özcan), Eyüp (85.Dk Kayra)

Maraş:Doğuhan, Emre Uysal (85.Dk Serkan), Eray, Yunus, Mustafa İnanç, Hüseyin Yeşilbaş, Oğuz, Ahmet Dölek (62.Dk Rifat), Hakan Özoğul (80.Dk Yavmi), Ali Çil (62.Dk Zeki), Hasan Bayandursun(85.Dk Mustafa Zorba)

Goller: 45.Dk Mehmet Kum, 77.Dk Hakan,90+3.Dk İltaç, 90+5.Dk Erkan (Yalova)- 65.Dk Mustafa, 71.Dk Rifat, 74.Dk Emre, 81.Dk Yavmi (Maraş)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligde playout hattında yer alan Yalova ile Maraş arasında oynanan maç 4 – 4 berabere tamamlandı.

13.Dk: Yalova atağında Hakan Demir ceza sahası içerisinde Hüseyin’in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet’in vuruşunda kaleci Doğuhan gole izin vermedi.

22.Dk: Maraş atağında Ali yerde kaldı ve penaltı. Atışı kullanan Yunus’un vuruşunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

45.Dk: Yalova atağında Mehmet Kum ceza sahası içerisinde kaleci Doğuhan’dan da sıyrılıp topu filelere gönderdi. Yalova 1-0 Maraş

65.Dk: Maraş futbolcusu Mustafa, kaleci Hüseyin’in önde olduğunu görünce yaklaşık 25 metreden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yalova 1-1 Maraş

71.Dk: Maraş’ta kullanılan kornerde yapılan kafa vuruşunda top direkten döndü ancak dönen topu Rifat kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Yalova 1-2 Maraş

74.Dk: Maraş atağında üst direkten dönen topu alan Hakan savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kazandı. Atışı kullanan Emre’nin vuruşunda kaleci Hüseyin penaltıyı kurtardı ancak dönen topu Emre yine tamamlayarak filelere gönderdi.Yalova 1-3 Maraş

77.Dk: Yalova atağında Hakan sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 2-3 Maraş

81.Dk: Maraş atağında topla buluşan Yavmi’nin vuruşunda top filelere gitti.Yalova 2-4 Maraş

90+3.Dk: Yalova’nın sağ çaprazdan kazandığı frikiği kullanan İltaç’ın vuruşunda top filelere gitti. Yalova 3-4 Maraş

90+5.Dk: Yalova atağında Erkan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yalova 4-4 Maraş



