Duelloda kazanan çıkmadı

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda karşılaşan Esentepe ile Çetinkaya takımları karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldılar

Aksa futbol Liglerinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken takımlar son hazırlık maçlarını geçtiğimiz hafta sonu yaptılar.

Hazırlık maçı kapsamında Cumartesi günü Esentepe Erdal Barut Stadı’nda karşılaşan Esentepe ile Çetinkaya takımları karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldılar.

Konuk Çetinkaya ilk devrede Cemal Kurt’un attığı golle öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan Esentepe Emre Mutlu ile beraberliği yakaladı, Emek Kırılmaz’ın penaltı golüyle öne geçti. Maçın son bölümünde Çetinkaya’nın kazandığı penaltıyı yabancısı Mane gole çevirdi. Böylece karşılaşma 2-2 tamamlandı.



Fotoğraf: Richard Beale