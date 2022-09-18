banner875
banner815
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
6 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
19 0
 
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
12 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
21 0
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
29 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
21 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
26 0
banner797

Duelloda kazanan çıkmadı

banner476

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda karşılaşan Esentepe ile Çetinkaya takımları karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldılar

banner825
Duelloda kazanan çıkmadı
Aksa futbol Liglerinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken takımlar son hazırlık maçlarını geçtiğimiz hafta sonu yaptılar.
Hazırlık maçı kapsamında Cumartesi günü Esentepe Erdal Barut Stadı’nda karşılaşan Esentepe ile Çetinkaya takımları karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldılar.
Konuk Çetinkaya ilk devrede Cemal Kurt’un attığı golle öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Esentepe Emre Mutlu ile beraberliği yakaladı, Emek Kırılmaz’ın penaltı golüyle öne geçti. Maçın son bölümünde Çetinkaya’nın kazandığı penaltıyı yabancısı Mane gole çevirdi. Böylece karşılaşma 2-2 tamamlandı.
 
Fotoğraf: Richard Beale
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.