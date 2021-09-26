Düelloda kazanan çıkmadı

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğulları, Abdullah Genç
M.Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy Osman, Mejdi, Aksel (Dk.61 Gökhan), Yasin, Eyüp, Ömer (Dk.76 Mehmet Tekin), Vakkas (Dk.81 Ahmet), Memduh, Mustafa, Fidelis
Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur, Halil Uçar, Yusuf, Adil (Dk. 81 Uvanç), Sadık, Mehmet Erol, Kossi (Dk.62 Şenol), Ünal, Emre Kuvvetlişahin (Dk.90 Abdulaziz), Emre Özsin
Goller: Dk.7 Billy Osman, Dk.20 ve 26 Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- Dk.1, 17 ve 33 Emre Özsin (MTG)
AKSA Süper Ligde haftanın en zorlu maçında Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-3 berabere kalarak birer puanla yetindiler.
Maçın tüm golleri ilk 33 dakikada atıldı. Mağusa Türk Gücü futbolcusu Emre Özsin 33 dakikada hat-trick yaptı. Merit Alsancak Yeşilova’nın gollerini Billy ve Yasin 2 attı.
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