Düelloda kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Deniz Türüç'ün kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş, 68. dakikada Welinton'un kafa golüyle tekrar öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 76. dakikada Demba Ba'nın golüyle beraberliği sağlasa da Beşiktaş, 84. dakikada Josef de Souza'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından 16. sıradaki Başakşehir 29 puanda kaldı. Üst üste 6. maçını da kazanan Beşiktaş, puanını 63'e yükselterek haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

