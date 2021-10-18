Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi

Doğan Türk Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova, arasında oynanan erteleme karşılaşması gol düellosu şeklinde geçti. Doğan Türk Birliği’nin, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda oynadığı ilk karşılaşma olan maçta, stada daha yakın konumda olan yeşil beyazlı ekip galip geldi.Doğan Türk Birliği, son 2 dakikada bulduğu 2 golle skoru 5 – 4 yapmasına rağmen beraberliği yakalayamadı

Yer:Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Ali Akçınar

Doğan Türk Birliği:Cenk, Ahmet, Halil(Hamit), Çağrı, Kenan, Aydın, Sercan(Afün), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Farouk(Mahmut), Tansel (Kaan)

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Billy, Mejdi, Aksel(Mustafa Salk), Yasin(Mehmet Tekin), Eyüp, Ömer, Vakkas(Gökhan) (Mehmet Erduran), Memduh, Mustafa, Fidelis



KTFF Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Doğan Türk Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda karşılaştı. Pazar günü oynanması gereken maç hakem Ali Özer’in temaslı duruma düşmesi nedeniyle ertelenmişti.

Konuk Yeşilova karşılaşmadan 5-4'lük galibiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Doğan Türk Birliği’nin, Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı'nda oynadığı ilk karşılaşma olan maçta, stada daha yakın konumda olan yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri,Vakkas Kaynarca, Yasin Doğan, Gökhan Sarıoğlu, Eyüp Öztep ve Mejdi Direniş kaydetti. Doğan Türk Birliği'nde Kenan Oshan, Ahmet Sönmez ve Kaan Borova'nın (2) golleri puan için yeterli olmadı.

İlk yarım saatte maçı 3 – 0 yapan, ikinci devrede maçı 5 – 2’ye kadar getiren ancak maçı 5 – 4 kazanan Merit Alsancak Yeşilova aldığı galibiyetle puanını 11 yaparken, namağlup 3. sıraya yerleşti.Son 2 dakikada skoru 5 – 4 yapmasına rağmen beraberliği yakalayamayan Doğan Türk Birliği ise 7 puanda kalırken 9. sıraya geriledi.

Ligin 6.haftasında Merit Alsancak Yeşilova kendi evinde zirve mücadelesi verdiği Gönyeli'yi konuk ederken, Doğan Türk Birliği de Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşacak.



