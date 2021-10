Düello berabere bitti

Mormenekşe ile İncirli arasında oynanan çekişmeli maç 2 – 2 berabere tamamlanırken, taraflar 2’şer puan kaybettiler

Stadyum: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Abdullah Genç, Mustafa Torun

Mormenekşe: Mehmet Salih, Gökay, Nasuh, Fetin, İrfan, Mustafa Menekşeli (Dk.46 Sabri), Halil (Dk.77 Can), Erdoğ (Dk.10 Aziz), Aykut (Dk.77 Burak), Süleyman, Mehmet Göreli (Dk.86 Hüseyin Özbilen)

İncirli: Ferhat, Sezer (Dk.46 Halit), Ahmet, Sami, Volkan(Dk.70 Hakan), Mehmet Turgut (Dk.80 Altay), Hicabi, Abdullah (Dk.48 Salih), Çağın, Hikmet, Nahit

Goller: 24. Dk. Süleyman, 90. Dk. Can (Mormenekşe)-43.Dk (P) Sami, 65. Dk Hicabi (İncirli)

Kırmızı Kart: 90.Dk Çağın (İncirli)



Ev sahibi olmanın avantajı ile maça hızlı başlayan Mormenekşe golcüsü Süleyman ise 242te 1 – 0 öne geçti. Devrenin son bölümünde beraberlik için yüklenen İncirli, 43’te Sami’nin penaltı golüyle devreyi 1 – 1 tamamladı.

Dk. 65 İncirli atağında sağ kanatta topla buluşan Hikmet uzun bir topla Mormenekşe defansının arkasına sarkan Hicabi'yi buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hicabi plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.1-2

Dk. 90+3 Mormenekşe’nin kazandığı korner atışında İncirli futbolcularının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza alanı yayı üzerinde buluşan Can gelişine güzel bir vuruşla topu üst kale direğinin altından ağlarla buluşturarak skoru belirledi. 2-2