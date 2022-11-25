DTB Şener Özdevrim’i Başöğretmen göreviyle onurlandırdı

Aksa Süper Ligin Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak bir etkinlik düzenledi.
Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetimi, Akademide eğitim veren tüm antrenörlere yemek verirken, 41 yıldır alt yapıda görev yapan Şener Özdevrim'i ise "DTB Akademisi Baş Öğretmeni" seçerek Özdevrim'eplaket takdim etti.
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