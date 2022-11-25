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DTB Şener Özdevrim’i Başöğretmen göreviyle onurlandırdı

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Doğan Türk Birliği’nde Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan özel gecede 41 yıl boyunca DTB bünyesinde eğitmenlik yapan Şener Özdevrim’i Başöğretmen görevi ile onurlandırdı

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DTB Şener Özdevrim’i Başöğretmen göreviyle onurlandırdı
Aksa Süper Ligin Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak bir etkinlik düzenledi.
Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği yönetimi, Akademide eğitim veren tüm antrenörlere yemek verirken, 41 yıldır alt yapıda görev yapan Şener Özdevrim'i ise "DTB Akademisi Baş Öğretmeni" seçerek Özdevrim'eplaket takdim etti.
 
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