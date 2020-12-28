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DTB Akademi’de yılbaşı arası

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DTB Akademi’de yılbaşı arası
Doğan Türk Birliği (DTB) Akademi faaliyetlerine ara veren akademiler arasına girerken, yeni yıl dolayısı ile antrenmanlara ara verdi.
Doğan Türk Birliği Akademi’den verilen ara ile ilgili verilen ara şöyle:
“Önümüzdeki hafta yılbaşı haftası sebebiyle tüm yaş gruplarımızda antrenmanlar yapılmayacaktır.
Doğan Türk Birliği Akademi’de4 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren antrenmanlarımız yapılmaya devam edecektir.”
 
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