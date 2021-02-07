Dr. Küçük Stadı ışıldıyor

Liderimiz Dr Fazıl Küçük’ün isminin verildiği stadlardan biri de Dikmen’de bulunuyor. BTM Birinci Lig kulüplerinden Dikmen Gücü’nün maçlarını oynadığı Dr Fazıl Küçük Stadı da yemyeşil görüntüsüyle adeta ışıldıyor.
Usta fotoğrafçı Devrin Eyyubi tarafından fotoğraflanan Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı yeşillikler arasında yemyeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dikmen Gücü kulübü de Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadının fotoğrafını “Dikmen’in en güzel manzarası Dr.Fazıl Küçük Dikmen Stadyumu'nu gören manzaradır.” ifadesiyle paylaştı.
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