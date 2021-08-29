banner583
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
2 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
82 0
 
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
20 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
19 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
19 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
67 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
21 0
banner661

Dr Küçük Stadı ilgi bekliyor

banner476

banner666
Dr Küçük Stadı ilgi bekliyor
Ülkemizin önemli stadlarından Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı, ilgisizlikten dolayı kötü bir duruma geldi.
AKSA Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın maçlarını oynayacağı Dr Fazıl Küçük Stadı, tadilat bekliyor. Boyaları eskiyen, koltukları eskiyip yıpranan Dr Fazıl Küçük Stadı, 10 Eylül’de ise Süper Kupaya ev sahipliği yapacak.
Zemini iyi durumda olan stadın Mağusa Türk Gücü ve Yenicami arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına kadar tadilatının yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.