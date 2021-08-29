Dr Küçük Stadı ilgi bekliyor

Ülkemizin önemli stadlarından Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı, ilgisizlikten dolayı kötü bir duruma geldi.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ın maçlarını oynayacağı Dr Fazıl Küçük Stadı, tadilat bekliyor. Boyaları eskiyen, koltukları eskiyip yıpranan Dr Fazıl Küçük Stadı, 10 Eylül’de ise Süper Kupaya ev sahipliği yapacak.

Zemini iyi durumda olan stadın Mağusa Türk Gücü ve Yenicami arasında oynanacak olan Süper Kupa maçına kadar tadilatının yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

