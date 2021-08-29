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Döveç’te zemin yine kötü

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Döveç’te zemin yine kötü
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale’nin maçlarını oynadığı Muharrem Döveç Stadının zemini sezon öncesinde yine SOS veriyor.
Yıllardır bozuk olan zemin, futbolsuz dönemde de düzeltilmezken, bakıma muhtaç bir görüntü veriyor. Sararan ve yeşilden uzak bir durumda olan Muharrem Döveç Stadının zemini sakatlıklara da davetiye çıkarıyor.
 
 
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