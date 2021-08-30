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Döveç’in tribünleri tehlike saçıyor

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Döveç’in tribünleri tehlike saçıyor
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale’nin maçlarını oynadığı Muharrem Döveç Stadının tribünleri sezon öncesinde yine SOS veriyor.
Yıllardır bozuk olan zemin, futbolsuz dönemde de düzeltilmezken, stadın tribünleri de bakıma muhtaç bir görüntü veriyor. Boyaları dökülen ve paslanan tribünler tehlike saçarken, maç izlemeye gelenler de maçı keyif alarak izleyemiyorlar.
 
 
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