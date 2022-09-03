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Dorukhan Toköz ameliyat oldu

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Trabzonspor, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı geçiren Dorukhan Toköz'ün ameliyat olduğunu açıkladı

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Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"A takımımızın dün oynadığı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat’ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

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