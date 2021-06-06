Dörtyol’da testler negatif

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan ile anlaşmaya vararak yeni sezonda da takımı deneyimli teknik adama teslim etti.

Dörtyol, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde futbol takım oyuncuları ile teknik heyete Covid-19 PCR testleri yapıldı.

Mağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi Maraş şubesinde yapılan PCR testlerinin tümü negatif çıktı.

