banner583
banner676
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
7 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
63 0
 
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
13 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
34 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
48 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
31 0
banner661

Dörtyol’da Öztürk’e güven tam

banner476

Dörtyol Spor Kulübü genel kurulu yapılırken kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk üçüncü dönem için yeniden başkanlığa seçildi

banner666
Dörtyol’da Öztürk’e güven tam
Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu yapılırken kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.
Dörtyol Düğün Salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kuruluda açılışı konuşmasının ardından oluşturulan divanda başkanlığı Necip Fidan, sekreterlik ise Zekiye Payas ve Lokman Gök yaptı. Saygı duruşunun yapıldığı genel kurulda 2 yıllık faaliyet ve mali rapor başkan Erhan Öztürk tarafından okunarak oy birliğiyle onaylandı.  
Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Erhan Öztürk üyelerden onay alarak başkanlığa getirildi. Dörtyol Spor Kulübü’nde başkanlık görevini yeni dönemde de sürdürecek olan Erhan Öztürk çalışacağı yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde belirleyecek.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.