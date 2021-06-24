Dörtyol’da Öztürk’e güven tam

Dörtyol Spor Kulübü genel kurulu yapılırken kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk üçüncü dönem için yeniden başkanlığa seçildi

Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurulu yapılırken kulüpte iki dönem başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Erhan Öztürk yeniden başkanlığa seçildi.

Dörtyol Düğün Salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kuruluda açılışı konuşmasının ardından oluşturulan divanda başkanlığı Necip Fidan, sekreterlik ise Zekiye Payas ve Lokman Gök yaptı. Saygı duruşunun yapıldığı genel kurulda 2 yıllık faaliyet ve mali rapor başkan Erhan Öztürk tarafından okunarak oy birliğiyle onaylandı.

Dörtyol Spor Kulübü seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Erhan Öztürk üyelerden onay alarak başkanlığa getirildi. Dörtyol Spor Kulübü’nde başkanlık görevini yeni dönemde de sürdürecek olan Erhan Öztürk çalışacağı yeni yönetim kurulunu ve görev dağılımını önümüzdeki günlerde belirleyecek.

