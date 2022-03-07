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Dörtyol’da Ogan dönemi sona erdi

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Dörtyol’da Ogan dönemi sona erdi
Aksa 1. Lig ekiplerinden SFC Dörtyol’da teknik direktör Ahmet Ogan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
İlk devreyi lider bitiren ancak ikinci devrede aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zirveden uzaklaşan SFC Dörtyol takımında teknik direktör Ahmet Ogan şuan hedefte olan takımın önünü açma adına, yeni bir dönem yeni bir motivasyon yaratılması adına sorumluluk alarak teknik ekip olarak afflarını isteyerek, Dörtyol takımı ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımı gerçekleştirdiklerini sosyal medya hesabından açıkladı.
Ogan 2019-20 futbol sezonunda Dörtyol takımının başına geçmişti.
Ahmet Ogan’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:
Teşekkürler Dörtyol
Dörtyol camiasıyla 2019 yılında (2019-2020 sezonu) başlayan birlikteliğimiz bu akşam itibariyle sonlanmıştır. Göreve geldiğimiz günden beri teknik kadrom ile birlikte takımı çok daha ileriye taşımak için başkan Erhan Öztürk ve yönetimle birlikte çok çalıştık dış etkenlere karşı çok mücadele verdik. İlk sezonda tarihinde ilk kez mücadele verdiği 1.ligde, tüm camia ile birlikte güzel bir sezon geçirdik. Pandemi döneminde başladığımız çok zorlu süreçte başkan, yönetim futbolcu kardeşlerimiz ve taraftarlarımız ile birlikte çok çalışarak çok büyük emek ve özveri de bulunarak tarihi bir başarıya devre arası ulaştık. 2.devre için yapmış olduğumuz hazırlıklar, çalışmalar sonucunda maalesef geride kalan haftalarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan dolayı şuan hedefte olan takımın önünü açma adına, yeni bir dönem yeni bir motivasyon yaratılması adına sorumluluk alarak teknik ekip olarak affımızı isteyerek, Dörtyol takımı ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımı gerçekleştirdik. Dörtyol'da görev yaptığımız süre içerisinde başkan Erhan Öztürk ve yönetime, çok büyük özveri, mücadele örneği ve karakter gösteren futbolcu kardeşlerime, taraftarlarımıza, isim sponsorumuz SFC direktörü Rifat Berkel'e, diğer sponsorlarımıza ve her koşulda destek olan Süleyman Özkoç abime çok teşekkür ederim. Yeni dönemin Dörtyol camiasına hayırlı olmasını ve kalan maçlarında başarılar dilerim...
 
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