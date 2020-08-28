Dörtyol'un yıldızının taliplileri var

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol'un yıldız golcüsü Ayberk Payas'a K-PET Süper Lig ekipleri talip oldu.

Ayberk için Gönyeli ve Mesarya kulüpleri devreye girdiler.

Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol yönetimi de cazip bir teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirecek.