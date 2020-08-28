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Dörtyol'un yıldızının taliplileri var

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Dörtyol'un yıldızının taliplileri var
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol'un yıldız golcüsü Ayberk Payas'a K-PET Süper Lig ekipleri talip oldu.
Ayberk için Gönyeli ve Mesarya kulüpleri devreye girdiler.
Erhan Öztürk başkanlığındaki Dörtyol yönetimi de cazip bir teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirecek.
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