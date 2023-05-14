Dörtyol umutlarını tazeledi

Aksa 1. Lig Play-out mücadelesine en alt sırada başlayan Dörtyol rakibi Unimar Maraş'ı 1-0 mağlup ederek üzerindeki M.Hacıali Yılmazköy'le puanlarını eşitleyerek, ligde kalma yolunda umutların ı tazeledi

Stad: Akova Eray Vudalı StadıHakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Serdar GürpınarUnimar Maraş: Umut, Mehmet Ergün, Serkan, Hasan, Onur, Oğuz, Ahmet, Emre Uysal, Anıljan, Burak, Mustafa(Emre Karaciğer)Dörtyol: Ahmet, Ömer, Sergen, Murat(Kerem), Berat, Ömer(Bilal), Mustafa, Selkan, Mert, Batuhan, Süleyman.Gol: Dk. 88 Kerem(Dörtyol)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Lig play-out ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Dörtyol ile Unimar Maraş arasındaki mücadelenin galibi 1 -0’lıkskorla Dörtyol oldu ve Dörtyol ligde kalma umutlarını artırmış oldu.Dk.12 Maraş'ın sağ kanattan gelişen atağında Burak'ın ceza alanına girerek ortaya çevirdiği topla buluşan Hasan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.Dk. 35 Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Süleyman sağ kanattan Maraş ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.Dk.61 Maraş'ın sağ kanattan gelişen atağında Burak topla çalımlarla Dörtyol ceza sahasına girerek ortaya çevirdiği topla buluşan Anıljan'ın şutunda top kalecide kaldı.Dk.68Organize gelişen Maraş atağında Anıljan'ın pasıyla Dörtyol ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet şutunda top yandan auta gitti.Dk. 74 Dörtyol'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Süleyman'ın şutunda kaleci Umut topu direk dibinden tokatladı ve direğe çarparak kısa süreli sakatlık yaşadı.Dk.88 Dörtyol atağında Selkan'ın pasıyla Maraş ceza alanında topla buluşan Kerem bekletmeden şutunda top köşeden ağlara gitti. 0 -1 Bu dakikadan sonra Maraş'ın atakları gol getirmedi ve maç Dörtyol'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonucun ardından Dörtyol takımı puanını 16 yaparak M.Hacıali Yılmazköy ile puanlarını eşitlerken, Unimar Maraş 20 puanda kaldı.