banner480
banner69
16 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
13 0
 
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
banner460

Dörtyol start verdi

banner476

Dörtyol'da yeni sezon çalışmaları başlarken, teknik direktör Ahmet Ogan, genç, koşan, mücadele eden bir takım yaratarak küme çıkmayı hedefleyeceklerini açıkladı

Dörtyol start verdi
Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol’da yeni sezon çalışmaları başladı. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1.Ligde mücadele eden ve başarılı bir sezonu geride bırakan Dörtyol yeni sezonda da teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yola devam ediyor.
Birinci hazırlık dönemi çalışmalarına 24 Ağustos’ta salon çalışmaları ile başlayan Dörtyol, 31 Ağustos Pazartesi günü ise saha çalışmalarına başlarken, futbolculara Uzm.diyetisyen Ayşe Özgöker, Uzm.Fizyoterapist Fatma Özgöker yönetiminde yağ-kilo ölçümleri yapıldı. Takım kadrosunda bulunan 27 futbolcuya yapılan ölçümler değerlendirilerek, futbolculara aktarıldı.
Teknik direktör Ahmet Ogan, genç, koşan, mücadele eden, sonuca ulaşabilecek takım yaratma amacında olduklarını ifade ederek, hedefin ise küme çıkmak olduğunu açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını haftada 6 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Dörtyol’da ilk hazırlık maçında Gönyeli ile 16 Eylül Çarşamba günü Gönyeli Stadında karşılaşacak.
Dörtyol, Ekim ayının ilk haftasında resmi sezon açılışı gerçekleştirecek. Resmi sezon açılışı öncesinde transferlerin tamamlanması ile birlikte U20 takımı da açılışta yer alacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.