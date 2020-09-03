Dörtyol start verdi

Dörtyol'da yeni sezon çalışmaları başlarken, teknik direktör Ahmet Ogan, genç, koşan, mücadele eden bir takım yaratarak küme çıkmayı hedefleyeceklerini açıkladı

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol’da yeni sezon çalışmaları başladı. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1.Ligde mücadele eden ve başarılı bir sezonu geride bırakan Dörtyol yeni sezonda da teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yola devam ediyor.

Birinci hazırlık dönemi çalışmalarına 24 Ağustos’ta salon çalışmaları ile başlayan Dörtyol, 31 Ağustos Pazartesi günü ise saha çalışmalarına başlarken, futbolculara Uzm.diyetisyen Ayşe Özgöker, Uzm.Fizyoterapist Fatma Özgöker yönetiminde yağ-kilo ölçümleri yapıldı. Takım kadrosunda bulunan 27 futbolcuya yapılan ölçümler değerlendirilerek, futbolculara aktarıldı.

Teknik direktör Ahmet Ogan, genç, koşan, mücadele eden, sonuca ulaşabilecek takım yaratma amacında olduklarını ifade ederek, hedefin ise küme çıkmak olduğunu açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını haftada 6 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Dörtyol’da ilk hazırlık maçında Gönyeli ile 16 Eylül Çarşamba günü Gönyeli Stadında karşılaşacak.

Dörtyol, Ekim ayının ilk haftasında resmi sezon açılışı gerçekleştirecek. Resmi sezon açılışı öncesinde transferlerin tamamlanması ile birlikte U20 takımı da açılışta yer alacak.

