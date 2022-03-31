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Dörtyol Salih İnce’ye emanet

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Dörtyol Salih İnce’ye emanet
Aksa Birinci Lig kulüplerinden SFC Dörtyol’da teknik direktörlük görevine deneyimli teknik adam Salih İnce getirildi.
Bir süre önce Ahmet Ogan’ın istifasıyla boşalan Dörtyol teknik direktörlüğü için Dörtyol yönetimi ile Salih İnce arasında yapılan görüşmeler sonucunda her konuda anlaşma sağlanarak el sıkışıldı.
Salih İnce son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırmış ve yolları ayırmıştı. İnce SFC Dörtyol ile ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.
 
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