Dörtyol Salih İnce’ye emanet

Aksa Birinci Lig kulüplerinden SFC Dörtyol’da teknik direktörlük görevine deneyimli teknik adam Salih İnce getirildi.
Bir süre önce Ahmet Ogan’ın istifasıyla boşalan Dörtyol teknik direktörlüğü için Dörtyol yönetimi ile Salih İnce arasında yapılan görüşmeler sonucunda her konuda anlaşma sağlanarak el sıkışıldı.
Salih İnce son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırmış ve yolları ayırmıştı. İnce SFC Dörtyol ile ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.
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