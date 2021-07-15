Dörtyol resmen sahada

Dörtyol, resmi sezon açılışı gerçekleştirirken, yeni sezon öncesinde 12 hazırlık maçı oynayıp bir de kamp gerçekleştirecek

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, resmi sezon açılışı gerçekleştirdi. 17 Mayıs’tan beri yeni sezon birinci hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekip Dörtyol A Takımı resmi sezon açılışı gerçekleştirdi.

Dörtyol Stad’ında gerçekleştirilen resmi sezon açılışına başkan Erhan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve 28 futbolcu katıldı. Dörtyol sezon öncesi yaptığı transferlerden imza attırdığı kaleci Ahmet Vatansever, Eren Karer, Ergün Kozandağ, açılışta yer alırken, izinli kaleci antrenörüMustafa Özkaraman, Ferhat Oruç ve Volkan Şengül antrenmana katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını haftada 4 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Dörtyol’da hazırlık maçları başlıyor. 22 Temmuz Perşembe günü (Bayramın 3.günü) 1.Lig ekiplerinden Çanakkale ile karşılaşacak olan Dörtyol, ikinci hazırlık maçında 24 Temmuz Cumartesi günü 1.Lig ekiplerinden Değirmenlik ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon öncesinde 12 hazırlık maçı oynayacak olan Dörtyol son hazırlık maçında 1.Lig ekiplerinden Maraş ile 9 Eylül Perşembe günü oynayacak.

28 Temmuz Çarşamba günü birinci hazırlık dönemi birinci etabını geride bırakacak olan yeşil beyazlı ekip Dörtyol, 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Girne’de kamp yaparak çalışmalarına devam edecek.

Beş günlük kamp süresinde yedi antrenman veSüper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile de bir hazırlık karşılaşması oynayacak olan Dörtyol, kamp dönüşü sonrasında 4 – 5 Ağustos tarihlerini izinli geçirecek.



