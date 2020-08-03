Dörtyol pandemi kurbanı oldu

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği K-Pet Birinci Ligde sezonu yedinci sırada tamamlayan Dörtyol, başarılı bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşarken, pandemi süreci sonrasında düşüş yaşayarak K-Pet Süper Lige yükselme şansı elde edemedi

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği K-Pet Birinci Ligde sezonu yedinci sırada tamamlayan Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, başarılı bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu, yedinci haftadan itibaren göreve getirdikleri teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman ile ligi yedinci sırada bitirmenin mutluluğunu sonla noktaladı.

Ligin ikinci devresinde pandemi öncesinde oynadığı futbol, aldığı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Dörtyol, aynı başarıyı pandemi sonrasında tekrarlayamadı. Pandemi öncesinde 7 karşılaşmadan 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dörtyol, 14 puan toplayarak (ilk devre 20 puan) 34 puanla (22.hafta) ligi yedinci sırada tamamladı. Pandemi sonrasında ise özellikle Türkiyeli oyunculardan Burak Toker’in geri dönmemesi, Berkant İstanbul’un ise son 4 karşılaşmaya yetişerek yeralabilmesi gol yollarında sıkıntı yaratırken, takım oynadığı 8 karşılaşmadan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak, 12 puan toplayan Dörtyol, 46 puanla ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off’a kalmayı başaramadı.



