Dörtyol, Ogan’la ‘devam’ dedi

Dörtyol yeni sezon için teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşmaya varırken, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman da görevlerine devam edecekler

K-PET Birinci Ligde ikinci sezonunu geçirecek olan Dörtyol yeni sezon için teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, yönetici Necip Fidan ile teknik direktör Ahmet Ogan kulüp lokalinde bir araya gelerek görüşürlerken, görüşmelerden olumlu sonuç alındı.

Teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde geçtiğimiz sezon K-Pet 1.Ligde başarılı bir sezon geçiren Dörtyol sezonu yedinci sırada tamamlamıştı.

Yeşil beyazlı ekibin başkanı Erhan Öztürk, yaptığı açıklamada istikradan yana olduğunu, iş birliği içerisinde altyapılar ve üst yapının devamlılığı adına yönetim olarak geçen sezon başlatılan çalışmaların aksamadan devam etmesi düşüncesinde olduklarını söyledi. Öztürk bundan dolayı teknik direktör Ahmet Ogan ile yeniden anlaşarak yeni sezonda da yola devam edeceklerini açıkladı.

Teknik direktör Ahmet Ogan, teknik heyetini de değişmezken, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman da görevlerine devam edecekler.



