Dörtyol kendine geldi

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı
Hakemler: Mustafa Öztuğay, Yusufcan Dönder, Sabriye Atikoğlu
Dörtyol: Murat, Emre, Mustafa Ali, Rifat, Olgun, Selkan, Yaşar(Melih), Eren(Ahmetcan), Atakan(Ömer), Ayberk, Berkant
Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Mehmet, Hüseyin Genel(Burçin), Çağrı(Doğuş), Mehmet Çağakan(Mehmetali), Hasan(Tolga), Serhat, Ramadan, Cemil, Mustafa
Goller: Dk. 45 Berkant, Dk. 48 ve 79 Ayberk(Dörtyol), Dk. 16 Cemil (Y.Boğaziçi)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Lig’in önemli karşılaşmasında play-off hattında bulunan Dörtyol ile play-off hattına girmek isteyen Yeni Boğaziçi arasında oynanan maçı ev sahibi Dörtyol 3-1 kazanarak iki haftanın aranın ardından galip geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Yeni Boğaziçi takımı oldu.
Dk. 16 Yeni Boğaziçi atağında Dörtyol ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Cemil güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1
Bu golün ardından ev sahibi Dörtyol beraberlik iççin yüklenmesine karşın beraberlik golünü ilk derenin sonunda buldu.
Dk. 45 Dörtyol atağında Ayberk’in pasıyla topla Y.Boğaziçi ceza sahasında buluşan Berkant topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Dk.48 Dörtyol atağında ceza sahası önünde topla buluşan Ayberk güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 2-1
Dk. 65 Dörtyol'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Eren'in ortasında Berkan'ın vuruşunda topu kale çizgisinden Çağrı çıkardı.
DK.77 Dörtyol atağında Y.Boğaziçi defansından seken topla buluşan Ayberk müsait pozisyonda topu üstten auta attı.
Dk. 79 Dörtyol atağında sol kanatta topla buluşan Berkan çok güzel bir ara pasla defans arkasına sarkan Ayberk'i gördü. Ayberk'te topu kalecinin altından ağlarla buluşturdu.3-1
Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç 3-1 tamamlandı.
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