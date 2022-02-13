Dörtyol kendine geldi

Aksa 1. Lig’de ilk devre lideri Dörtyol ikinci devrenin ilk 2 haftasında aldığı mağlubiyetler sonrasında bu hafta konuk ettiği Yeni Boğaziçi karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup ederek adeta kendine geldi

Stad: Dörtyol Adem Nural StadıHakemler: Mustafa Öztuğay, Yusufcan Dönder, Sabriye AtikoğluDörtyol: Murat, Emre, Mustafa Ali, Rifat, Olgun, Selkan, Yaşar(Melih), Eren(Ahmetcan), Atakan(Ömer), Ayberk, BerkantYeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Mehmet, Hüseyin Genel(Burçin), Çağrı(Doğuş), Mehmet Çağakan(Mehmetali), Hasan(Tolga), Serhat, Ramadan, Cemil, MustafaGoller: Dk. 45 Berkant, Dk. 48 ve 79 Ayberk(Dörtyol), Dk. 16 Cemil (Y.Boğaziçi)İbrahim DALOĞLUAksa 1. Lig’in önemli karşılaşmasında play-off hattında bulunan Dörtyol ile play-off hattına girmek isteyen Yeni Boğaziçi arasında oynanan maçı ev sahibi Dörtyol 3-1 kazanarak iki haftanın aranın ardından galip geldi.Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Yeni Boğaziçi takımı oldu.Dk. 16 Yeni Boğaziçi atağında Dörtyol ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Cemil güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0 – 1Bu golün ardından ev sahibi Dörtyol beraberlik iççin yüklenmesine karşın beraberlik golünü ilk derenin sonunda buldu.Dk. 45 Dörtyol atağında Ayberk’in pasıyla topla Y.Boğaziçi ceza sahasında buluşan Berkant topu ağlarla buluşturdu. 1-1Dk.48 Dörtyol atağında ceza sahası önünde topla buluşan Ayberk güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 2-1Dk. 65 Dörtyol'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Eren'in ortasında Berkan'ın vuruşunda topu kale çizgisinden Çağrı çıkardı.DK.77 Dörtyol atağında Y.Boğaziçi defansından seken topla buluşan Ayberk müsait pozisyonda topu üstten auta attı.Dk. 79 Dörtyol atağında sol kanatta topla buluşan Berkan çok güzel bir ara pasla defans arkasına sarkan Ayberk'i gördü. Ayberk'te topu kalecinin altından ağlarla buluşturdu.3-1Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç 3-1 tamamlandı.