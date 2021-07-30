Dörtyol kampta

Dörtyol, yeni sezon öncesi 1. hazırlık dönemini yoğun bir şekilde çalışarak geçirirken, kamp dönemi ile birlikte hazırlık maçlarına da başlayacak

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, yeni sezon öncesi 1. hazırlık dönemini yoğun bir şekilde çalışarak geçirirken, hazırlık maçlarına da başlayacak.

Hazırlıklara kamp çalışması ile devam edecek olan 1. Lig temsilcisi, 17 Mayıs’tan beri yeni sezon 1. hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol, 30 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapacağı kampın çalışmalarına başladı.

Girne TheOliveTreeHotel’de 4 günlük kampa başlayan Kağan Taşer başkanlığındaki Dörtyol kafilesinde, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman ve 26 futbolcu yer alıyor.

Korona virüs hastalığına yakalanan ve tedavi sürecini iyi bir şekilde geçirerek hastalığı atlatan Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, kampa yarın katılacak. Kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapacak olan Dörtyol takımı toplam altı antrenman, bir hazırlık maçı ile çalışmalarına devam edecek.

Oldukça yoğun antrenman programının olduğu kampta çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmaları da yer alacak. Dörtyol’da lige yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 2 Ağustos Pazartesi akşamı tamamlanacak.

Dörtyol’da 4 gün sürecek olan kamp çalışmalarında tek hazırlık maçı yapılacak. Dörtyol, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile 31 Temmuz Cumartesi günü Girne Pia Bella Stadında karşı karşıya gelecek.

