Dörtyol kampı tamamladı

Mesarya’nın 1.lig ekiplerinden Dörtyol yeni sezon öncesinde hazırlık kamp çalışmalarını tamamladı. 30 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Girne The Olive Tree Hotel’de gerçekleştirilen kamp güzel ortamda ve oldukça verimli geçerken, yapılan kamp ile de 1.hazırlık dönemi 1.etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.

BİRLİKTELİK VE UYUM SAĞLANDI

Girne The Olive Tree Hotel’de 4 günlük kampa çalışmalarında Dörtyol kafilesinde Kağan Taşer başkanlığında, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Gürsel Gök ve 26 futbolcu katıldı. Koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavi sürecini iyi bir şekilde geçirerek hastalığı atlatan Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, beklenmedik sağlık sorunları yaşanmasından dolayı kampa katılamadı. Dört günlük kamp programı çerçevesinde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetiminde Çatalköy Nihat Bağcıer Stad’ında günde çift idman yapan Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, süper lig ekiplerinde Türk Ocağı ile bir de hazırlık karşılaşması oynadı. Antrenmanların dışında otel içerisinde yönetici, teknik kadro, futbolcular oldukça keyifli ve neşeli anlar yaşanırken, motivasyon açısından da çok önemli olduğu kampta birliktelik ve uyumun sağlandığı görüldü.

YÖNETİM SÜPRİZİ

Yeni sezon çalışmalarına yoğun bir şekilde kamp programı ile devam eden Dörtyol kafilesi ile birlikte olan yöneticiler dışında yönetim kurulu üyelerin kampı ziyaret ederek kafileyle birilkte akşam yemeği birlikte yenilerek, teknik kadro ve futbolcularla bol bol sohbet edilerek moral verildi. Dörtyol’da takımındaki arkadaşlık ortamı, birliktelik ile uyum, yönetim ve teknik kadroyu mutlu ederken, kafile başkanı Kağan Taşer, sporcu sorumlusu Mendo Şengül tüm ihtiyaçların karşılamasında koymuş olduğu katkı ve destek teknik kadro ve futbolcuları memnun etti.



HEDEFİMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ

17 Mayıs’tan beri yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, kamp boyunca çabukluk, kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, taktiksel olarak yapılan antrenmanlarda futbolcuların istekli, arzulu ve konsantre olarak çalışmalarda göstermiş oldukları gayretleri ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından dolayı son derece memnun olduğunu belirten yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, çok iyi ortamda kamp gerçekleştirerek, güç depoladıklarının altını çizdi. Sezon öncesinde belirlenen hedef doğrultusunda mevcut takım kadrosuna yapılan transferlerin önemli katkılar sağlayacağını, arkadaşlığın, takım içi uyumu, birlikteliğin kısa sürede aşıldığını belirten yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, yeni sezon öncesi takım olma yolunda önemli mesafeler kaydedilerek ligde hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Kotbaş, takım kadrosu deneyimli ve tecrübeli futbolcuların yanında gelecek vaad eden gençlerinde yer aldığına vurgu yapılarak, çok koşan mücadele eden ve sonuç alabilecek anlayışı benimsetmeye çalıştıklarını belirtti. Korhan Kotbaş, kampın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı koyan başkan Erhan Öztürk ve yönetime, kamp boyunca kafile ile yakından ilgilenen Girne The Olive Tree Hotel çalışanlarına, Nihat Bağcıer sahasında antrenmanların yapılmasına olanak sağlayarak yardımcı olan Düzkaya Spor Kulübü başkanı Vedat Hacıabitoğlu’na kulübü adına teşekkür etti.

1.HAZIRLIK DÖNEMİ 2.ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yeni sezona yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Dörtyol’da, 1.hazırlık dönemi 2.etap çalışmalarıda dün başlamış oldu. Ligin başlamasına 1.5 ay kala hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Dörtyol’da Ağustos ayı içerisinde yapacağı yoğun hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte takım kadro planlamasını oluşturmaya çalışacak. 1.hazırlık dönemi 2.etap çalışmalarına başlayan Dörtyol, 6 Ağustos Cuma günü 1.lig ekiplerinden Gençlik Gücü ile 7 Ağustos Cumartesi günü ise Yeniboğaziçi ile oynayacağı iki hazırlık karşılaşması ile hazırlıklarına devam edecek.