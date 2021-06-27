Dörtyol kalesini Vatansever koruyacak

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde transfer çalışmalarıda sürüyor.

Zirveye oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Erhan Öztürk, Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet Vatansever ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı. Kaleci Ahmet Vatansever’i bonservisli transfer eden Dörtyol’un düzenlediği imza törenindeasbaşkan Hasan Erçika, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda futbolcuya resmi imzayı attırdı.

