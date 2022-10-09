Dörtyol, ilk 3 puanını İncirli’den aldı

Sezona geç başlayan iki takımın mücadelesinde puansız Dörtyol konuk ettiği İncirli'yi 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Emre Çevikdal, Halil Atlar

Dörtyol: Ahmet, Sergen, Ömer, Üner, Akın(Gürkan), Yaşar(Görkem), Atakan(Murat), Ali, İlker(Berke), Deniz(Süleyman), Berat

İncirli: Selahattin, Sezer, Halit(Osman), Orhan, Nasuh, Doğukan, Abdullah(Seyhan), Muhammet(Bekir), Volkan(Vedat), Fatih, Tuğhan

Gol: Dk. 19 Berat (Dörtyol)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 3. Haftasında karşı karşıya gelen sezona geç başlayan iki ekip Dörtyol ile İncirli’nin mücadelesinde galip gelen 1 -0’lık skorla Dörtyol oldu ve bu sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

Dk.12 Hızlı gelişen İncirli atağında sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Tuğhan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Dk.19 Dörtyol defansının uzun gönderdiği topa hareketlenen Beraat, İncirli defansı ile kalecinin anlaşmazlığı sonucunda araya girerek topu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 29 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Deniz'in derinlemesine pasında defans arkasında topla buluşan Berat kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Dk. 40 İncirli atağında orta alanda topla buluşan Fatih hızla Dörtyol ceza sahası önüne gelerek şutunu attı ancak kaleci gole izin vermedi.

İlk devre 1-0 Dörtyol üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye konuk İncirli baskılı başlamasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk.50 İncirli atağında soldan Sezer’in ortasında Tughan kafayı vurdu top yandan auta gitti.

Dk. 72 Sağ kanattan gelişen İncirli atağında Fatih’in Dörtyol ceza alanına kestiği topa Vedat müsait pozisyonda vuramadı.

Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca Dörtyol bu sezonki ilk galibiyetini 1-0’lık skorla aldı.

