Dörtyol ile Yılmazköy final oynayacak

AKSA Birinci Lig Play-out ikinci maçları sonunda Girne Halk Evi’nin ardından Ünimar Maraş da ligde kaldı. Dörtyol ile M.Hacıali Yılmazköy arasındaki son maç ise düşecek takımı belirleyecek

AKSA Birinci Lig Play-out ikinci maçları tamamlandı. İlk maçlar sonunda ligde kalan Girne Halk Evi’nin ardından ikinci maçlar sonunda Ünimar Maraş da ligde kalan diğer bir ekip oldu. Üçüncü maçlar sonunda Mustafa Hacıali Yılmazköy veya Dörtyol’dan biri lige veda edecek son takım olacak.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda ligde kalmayı daha önce garantileyen Dörtyol, rakibini 2-1 mağlup etti. Dörtyol’un galibiyet sayıları 9. dakikada Mustafa Ali Arslan ve 82. dakikada Kerem Şener’den geldi. Halk Evi’nin tek sayısını 30’da Mehmet Erfinike kaydetti. Bu sonucun ardından Dörtyol 19 puana yükseldi.

Mustafa Hacıali Yılmazköy’ün Esentepe Erdal Barut Stadı’ndaki maçta Ünimar Maraş’a 9. dakikada Hasan Bayandursun’un kaydettiği golle 1-0 mağlup olması sonrasında Yılmazköy sıralamada son basamağa düştü. Maraş ise lige tutundu.

21 Mayıs Pazar günü Yılmazköy ile Dörtyol arasında oynanacak karşılaşmadaki sonuca göre lige geda edecek son takım belli olacak.



Aksa Birinci Lig Play-out puan durumu

TAKIMLAR P

1. Girne Halk Evi 23

2. Ünimar Maraş 23

3.Dörtyol 19

4. M. H. Yılmazköy 16

