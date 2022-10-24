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Dörtyol ile Batu Seyis’in yolları ayrıldı

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Dörtyol ile Batu Seyis’in yolları ayrıldı
Aksa Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Batu Seyis ile yollar karşılıklı olarak dostça ayrıldı.
Yeşil beyazlılarda yeni teknik adam arayışları başladı.
 
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