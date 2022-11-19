Dörtyol, evinde galibiyeti unuttu

Ligde çıkış arayan Dörtyol ile üst sıralara tırmanmaya çalışan M. Hacıali Yılmazköy arasındaki mücadelede Yılmazköy sahadan 2-1 galip ayrılarak rakibini ateş çemberi içinde bıraktı

Dörtyol Adem Nural StadıZekai Töre, Engin Akkagün, Mehmet Volkan ÇelikAhmet, Sergen, Murat, Gürkan, Süleyman(Berke ), Ömer, Mustafa Ali, Yaşar, Üner(Yakup)(Salih), Ayberk(Kerem), Bilal.Hüseyin Platin, Enes, Bilal, Muhammet(Hüseyin), Mehmet İnce, Arif, Saadettin(Haydar), Ersal, Mehmet Dülkadir(Fuat), Erhan(Ceren), Yağız.Dk. 69 Süleyman (Dörtyol), Dk. 20 Mehmet İnce ve Dk. 75 Ceren(M. Hacaali Yılmazköy)Aksa 1. Lig’in 9. Haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Dörtyol ile üst sıralara tırmanmak isteyen M.Hacıali Yılmazköy arasındaki mücadele konuk Yılmazköy’ün 2 – 1üstünlüğünde tamamlandı.Oyuna iyi başlayan takım konuk M.Hacıali Yılmazköy oldu.Dk. 20 Yılmazköy’ün kazandığı serbest vuruşu kullanan Arif’in ortasında iyi yükselen Mehmet İnce kafayla topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.İlk devre bu skorla tamamlandı.İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Dörtyol oldu.Dk.52 Dörtyol atağında topla buluşan Gürkan’ın orta şut karışımında top arka direkte kalecinin tokatlaması ile kornere gitti.Dk. 55 M. Hacıali Yılmazköy atağında topla buluşan Yağız'ın vuruşunda topu kaleci Ahmet direk dibinden kornere çeldi.Dk. 63 Dörtyol atağında topla buluşan Ayberk çalımlarla Yılmazköy ceza sahası üzerine gelerek sol ayağıyla şutunda top yandan auta gitti.Dk. 69 Dörtyol'un kazandığı serbest vuruşta Yılmazköy defansından seken topla buluşan Süleyman sert vuruşunda top doksan denilen noktadan ağlarla buluştu.1-1Dk.77 Yılmazköy atağında topla buluşan 8 şutunda Dörtyol defansına çarpan top kaleciyi yanıltarak köşeden ağlarla buluştu. 1-2Geriye kalan dakikalarda iki takımın gol çabaları skoru değiştirmeyince maç Dörtyol 1 – M.Hacıali Yılmazköy 2 şeklinde tamamlandı.