Dörtyol Eren Karaer’e imzayı attırdı

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol’da imzalar arka arkaya atılmaya başlandı. Yeni sezon hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol’da takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde anlaşmaya vardığı futbolculara imza atırmaya devam ediyor. Birinci ligde başa oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan Dörtyol Başkan Erhan Öztürk, yönetimi son olarak Mormenekşe’de oynayan genç futbolcu Eren Karaer ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vararak renklerine bağladı.

Transferler Devam Ediyor

Bonservisi elinde olan genç futbolcu Eren Karaer’i transfer eden Dörtyol’da Asbaşkan Hasan Erçika önceki gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attırdı. Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet Vatansever’i bonservisli transferi ederek ilk transferi gerçekleştiren Dörtyol ikinci transferi de Eren Karaer ile gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maraş altyapısında yetişen Eren Kareer Dumlupınar ve Mormenekşe takımlarında forma giydi. Bu sezon başa oynayan bir takım yaratmak isteyen Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol’da transfer çalışmaları sürüyor. Dörtyol yönetimi, kaleci Ahmet Vatansever, Eren Karaer’i renklerine bağlayarak transferlere devam ederken, görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile de anlaşma noktasına geldiği ve hafta sonuna kadar imza atırması bekleniyor.

