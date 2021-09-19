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Dörtyol, Çetinkaya’yı şok etti

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Dörtyol, tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele eden Çetinkaya’yı deplasmanda 2 – 0 mağlup ederek rakibini şok ederken,takımına 1 penaltı kazandırıp, 1 de gol atan Berkant İstanbul maçın yıldızı oldu

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Dörtyol, Çetinkaya’yı şok etti
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Hüseyin Özaşık, Emre Çevikdal
Çetinkaya: Ozan, Tunç, Abbas, Behiç, İbrahim, Mustafa, Ertan, Cemal, Recep, Yusuf, Ömer
Dörtyol: Ahmet, Ayberk, Olgun, Mustafa, Ergün, Berkant, Emre, Selkan, Hakan, Melih, Atakan
Goller: Ayberk Payas, Berkant İstanbul (Dörtyol)


AKSA Birinci Lig’de ilk hafta karşılaşmasında, Çetinkaya ile Dörtyol, Kerem Eran’ın yönettiği maçta Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele eden Çetinkaya, Dörtyol karşısında çokkötü oynarken, düşük tempoda geçen karşılaşmanın galibi 2-0’lık skorla konuk ekip Dörtyol oldu.
Yeşil beyazlılara Çetinkaya deplasmanında 3 puanı getiren golleri penaltıdan Ayberk Payas ve Berkant İstanbul attı. Maçtan sonra Dörtyollular, taraftarları ile coşkulu şekilde galibiyeti kutladılar.
 
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