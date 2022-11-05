Dörtyol'a bir darbe de Binatlı'dan

Sezonu geç açan Aksa 1. Lig ekibi Dörtyol konuk ettiği Binatlı karşısında ilk devrede gördüğü 3 gol ile ardı düştü ve sahadan 4 - o mağlup ayrıldı

Stad: Dörtyol Adem Nural StadıHakemler: Hakan Ünal,Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik.Dörtyol: Ahmet, Ayberk, Sergen, Berat(Mustafa Ali), Ömer, Ali(Ömer Kotbaş), Yaşar(Salih), Üner, İlker(Berke), Gürkan(Atakan), Görkem(Bilal) .Binatlı: Uğur, Sertaç, Mehmet(Darbaz), Ersen(Erçin), Yusuf, Erdem(Nazım), Çağdaş, Nevzat(Hüseyin), Mehmet Zaim, Hasan, Abdurrahman(Serkan).Goller: Dk. 17 Abdurrahman, Dk. 21 Sertaç (Pen), Dk. 43 ve 52 Hasan(Binatlı)Aksa 1. Ligin 7. Haftasında hedefleri iki farklı takım olan Dörtyol ile Binatlı arasındaki mücadelede konuk Binatlı zayıf rakibi Dörtyol’u 4 – 0 mağlup ederek üst sıralar için yeniden potaya girdi.Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Binatlı 17. Dakikada Türkiyeli golcüsü Abdurrahman’ın ayağından bulduğu golle 1 -0 öne geçti. 21. Dakikada Binatlı’nın kazandığı penaltıyı kullanan Sertaç topu ağlara göndererek skoru 2 – 0 yaptı. 43. Dakikada ise Binatlı defansından uzun atılan topla Dörtyol defansının arkasında buluşan Hasan önce kaleci Ahmet’i çalımladı, daha sonra ise topu ağlara göndererek skoru 3- 0 yaptı.İkinci devreye de iyi başlayan konuk Binatlı oldu.52. dakikada yine topla buluşan Hasan kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.Geriye kalan dakikalarda oyunda her iki takımın çabaları başka gol getirmedi ve maç 4-0 Binatlı’nın üstünlüğünde tamamlandı.