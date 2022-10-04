Dört takım disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci, AKSA liglerinde hafta sonu oynanan karşılaşmada Yeniboğaziçi, Binatlı, Yalova ve Mağusa Türk Gücü’nün saha olayları ve karşılıklı çirkin ve kötü tezahüratlar sebepleriyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.

KTFF’den yapılan duyuru şu şekilde:

KTFF Soruşturma Merci, 04.10.2022 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.

1) 1.10.2022 tarihinde 17690 maç numarası ile Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi DSK ile Binatlı YSK arasında yapılan AKSA 1. Lig müsabakasında, her iki takımın yaratmış olduğu saha olayları ve karşılıklı çirkin ve kötü tezahüratlarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Ve 53. Maddeleri uyarınca, Yeniboğaziçi DSK ile Binatlı YSK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

2) 2.10.2022 tarihinde 17686 maç numarası ile Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova SK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında yapılan AKSA 1. Lig müsabakasında, yaratılan saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, Yalova SK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

3) 3.10.2022 tarihinde 17564 maç numarası ile Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadında, Mağusa Türk Gücü ve Miracle Değirmenlik SK arasında yapılan AKSA Süper Lig müsabakasında gerçekleşen saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, Mağusa Türk Gücü SK’nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

