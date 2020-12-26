Dört kulüp dostluk maçlarında ter attı

Futbolda antrenmanlarını sürdüren 4 kulüp bugün dostluk maçları oynadılar.
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta Hamitköy, Yenicami'yi 3 2 mağlup etti. Mağusa Canbulat Stadında oynanan maçta ise Yonpaş Dumlupınar, Esentepe'yi 5 0'lık skorla geçti.
Foto: Necati KÜLAHLILAR
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