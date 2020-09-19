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Dorak: Zor maç olacak

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Dorak: Zor maç olacak
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçında bugün Haspolat SGSK ile Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadında karşılaşacak.
Fatih Bardakçıoğlu’nun yöneteceği maç öncesinde açıklamalarda bulunan Kalkanlı teknik adamı Hüseyin Dorak, şunları söyledi:
“Bugünkü rakibimiz Haspolat çok güçlü, bir takımdır. Bunun bilinci içerisinde maça çıkacağız. Ama ben takımıma galibiyet konusunda güveniyorum.
Kalkanlı olarak ikinci devrede iyi bir çıkış yakaladık. Bunu Haspolat karşısında da sürdürüp turu geçmek istiyoruz. Fairplay içerisinde geçen bir maç olsun.”
 
 
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