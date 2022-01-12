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Domenec Torrent sahaya indi

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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı

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Domenec Torrent sahaya indi
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına getirilen İspanyol teknik direktör DomenecTorrent gece geç saatlerde İstanbul'a gelmişti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Torrent ilk idmanına çıktı.
Antrenman öncesinde İspanyol hoca, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tesislerde bir araya geldi.
Antrenmanda ilk önce Torrent oyuncularla toplantı gerçekleştirirken daha sonra çalışmalara geçildi.
 
 
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