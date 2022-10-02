Dolmabahçe'de sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı golsüz beraberlikle tamamlandı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 73 Fernandes), Josef, Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 73 Ghezzal), Redmond (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Rossi), Crespo (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln Henrique (Dk. 86 Alioski), İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Pedro (Dk. 70 Batshuayi), Valencia



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.

31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.

89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü. Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

