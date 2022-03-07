banner762
29 0
Çevreye saygı parayla olmuyor
Çevreye saygı parayla olmuyor
21 0
 
Denetimsizlik, yüzde 200 fark yaratıyor
Denetimsizlik, yüzde 200 fark yaratıyor
24 0
İlaç sıkıntısı, hastaları bezdirdi
İlaç sıkıntısı, hastaları bezdirdi
28 0
Cihangir Barkın’la kazanıyor
Cihangir Barkın’la kazanıyor
34 0
Galatasaray'a Konya'da şok
Galatasaray'a Konya'da şok
19 0
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
Renault-Megane-e-Tech EuroNCAP'ten tam not
29 0
banner797
banner794

Dolmabahçe'de kazanan yok

banner476

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

banner714
Dolmabahçe'de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'le karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Müsabaka, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü Medipol Başakşehir'den geldi. 35. dakikada Trezeguet, takımını üstünlüğe taşıyan golü attı.

Beşiktaş'ın bu gole cevabı gecikmedi. Altı dakika sonra Güven Yalçın, siyah-beyazlı ekip adına skoru dengeledi.

İlk yarının son anlarında, 45+4. dakikada Okaka, turuncu-lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi.

Mücadelenin 54. dakikasında sahne alan Kenan Karaman skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 45'e yükseltirken, Medipol Başakşehir de 47 puana ulaştı.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.